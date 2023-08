Campagna di adozioni al canile municipale: Estia, la nuova testimonial, cerca una famiglia 

Si chiama Estia, ha circa sei mesi ed è di taglia media. È entrata nel canile comunale a fine gennaio 2023 e ora aspetta qualcuno che possa prendersi cura di lei aderendo alla Campagna di adozioni degli ospiti a quattro zampe della struttura di via Po 59.

Estia era stata ritrovata in città, priva di microchip, insieme ai due fratelli. Ottimale, per lei, sarebbe un'adozione in una famiglia di persone adulte, residenti in una casa con giardino, eventualmente in compagnia di un altro cane che la possa aiutare a fare esperienza fornendole un modello affidabile ed equilibrato al quale fare riferimento. Non è adatta a famiglie con bambini o contesti di vita tropo frenetici perché non le consentirebbero di fare le nuove esperienze con la giusta gradualità. La cucciola viene ceduta in adozione con le vaccinazioni in regola e con il microchip. Il proprietario avrà l'obbligo di sterilizzazione del cane, che verrà effettuata gratuitamente nel canile non appena avrà raggiunto l'età giusta per affrontare l'intervento.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12, previo appuntamento via mail (canile@comune.cagliari.it) o ai numeri: 070 677 8115 - 070 677 6469.

