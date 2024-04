Campagna antincendio, volontari in azione a giugno 

A Macomer la campagna antincendi che, presumibilmente inizierà a metà giugno, vedrà in prima linea, come avviene da 30 anni, l’associazione di volontariato “Mariano Falchi”, la più importante del territorio. La decisione va quasi in controtendenza rispetto a quanto annunciato dal nuovo assessore regionale all’Ambiente, che intende avviare la campagna antincendi già dal primo maggio. L’associazione, composta da cacciatori, professionisti, operai e studenti, opera da oltre 30 anni per la tutela del bosco del monte Sant'Antonio. Collabora col Corpo forestale, con la Regione e il comune di Macomer, conta oltre quaranta volontari che garantiscono la loro significativa presenza per tutta l’estate vigilando sul patrimonio boschivo.

«Operiamo da tanti anni mettendo in campo la nostra esperienza - dice Bobore Contini, presidente del sodalizio - per tutelare l’immenso patrimonio naturalistico della montagna più amata dalla nostra comunità. Abbiamo i nostri mezzi: un fuoristrada, avuto dalla vecchia Comunità montana, una Panda e un mezzo antincendio, sgangherato, che ci mette a disposizione la Regione. Non credo sia possibile, come dice l’assessorato regionale, avviare la campagna di prevenzione agli incendi già dal primo maggio. In ogni caso la nostra associazione si sta organizzando per essere pronti subito».

