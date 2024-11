Campagna antincendio impegnativa per il Pan: 44 gli interventi 

Quarantaquattro interventi, di cui 24 nel territorio comunale di Siliqua: è il bilancio della campagna antincendio che quest’anno ha impegnato l’associazione di volontariato della protezione civile Pan, di Siliqua. Il primo rogo ufficiale porta la data del 3 maggio, l’ultimo dell’11 ottobre.

È stata una campagna impegnativa: le alte temperature e la stagione particolarmente secca hanno favorito l’innesco e la propagazione degli incendi.

«Come ogni anno – dichiara Laura Buosi, presidente dell’associazione – abbiamo garantito una squadra di pronto intervento giornaliero dalle 10 alle 19, con la possibilità, in caso di situazioni più impegnative, di portare la capacità operativa a cinque automezzi dotati di modulo antincendio, e alla disponibilità di oltre venti operatori per turno. I dati mostrano come il Pan sia intervenuto non solo nel territorio comunale, ma anche in quelli limitrofi interessati da incendi particolarmente pericolosi per il nostro patrimonio boschivo, quest’anno più che mai messo a dura prova. Auspichiamo di poter continuare il nostro operato, e di poter garantire una presenza ancora più capillare sul territorio».

