Campagna anti-incendi: base Forestas a Montevecchio 

In un territorio esteso e boscato come quello di Guspini, con l’avvicinarsi della stagione calda è importante intraprendere tutte le azioni possibili per scongiurare il rischio di incendi. Sono fondamentali i presidi sul territorio, che mettono in campo le giuste misure di sorveglianza e intervento: le concessioni di alcuni locali-presidio all’agenzia Forestas sono però in scadenza e la Giunta ne ha appena concesso il rinnovo, considerando che la campagna antincendio boschivo (Aib) effettuata dall’agenzia regionale rappresenta un’attività di controllo e presidio di assoluta importanza per la salvaguardia e tutela del territorio, tenendo memoria degli eventi che Guspini ha subito negli anni passati.

Rinnovato quindi il comodato gratuito di alcuni locali dell’ex scuola media di Montevecchio: a Forestas una stanza di circa 11 metri quadri, oltre a due bagni e un’area parcheggio esterna come ricovero per i mezzi. Affidati a Forestas anche alcuni locali nell’ex carcere di via Cagliari, nel centro abitato.

«Il rinnovo delle concessioni dei locali comunali all’agenzia Forestas per la campagna Aib 2023 e le seguenti nel corso degli anni è importantissimo», commenta Marcello Serru, vicesindaco e assessore all’ambiente: «Le due postazioni rappresentano due punti di pronto intervento e di presidio del territorio. La collaborazione tra enti, in questo caso con l'Agenzia, è fondamentale».

