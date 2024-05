Campagna Amica, battezzato il nuovo mercato 

Sin dall'apertura il padiglione Tamuli, all'interno delle ex caserme Mura, è stato invaso da centinaia di persone, che a Macomer hanno potuto effettuare gli acquisti a chilometri zero di frutta e verdura di stagione, formaggi del territorio, pasta, pane, dolci, miele, uova carni, funghi, olio, vino, birra e perfino fiori e piante di ogni genere. Si tratta del nuovo mercato coperto di Campagna Amica, di Coldiretti, che è stato inaugurato ieri mattina. Uno spazio importante per il Marghine, posto al centro della cittadina, riservato a 14 aziende produttrici, con classici prodotti a chilometri zero, di grande qualità, proposti anche dall'Oristanese e dal Nuorese.

«Abbiamo importanti eccellenze agroalimentari- dice Alessandro Serra, direttore provinciale di Coldiretti, Nuoro e Ogliastra - a cui bisogna dare impulso per la qualità certificata e salutare. Diamo un ulteriore segnale ai processi speculativi internazionali che cercano di minare i valori della terra e del buon cibo». Dello stesso avviso Antonio Madeddu, responsabile provinciale di Campagna Amica: «Organizzeremo anche laboratori tematici con le scuole». Il mercato aprirà tutti i mercoledì, sempre nelle ex caserme Mura. Dice il sindaco Riccardo Uda: «Una iniziativa ben sfruttata e bene argomentata, legata alla cultura».

