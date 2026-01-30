VaiOnline
Selargius.
31 gennaio 2026 alle 00:35

“Campagna amica” a San Lussorio 

Le bancarelle di Coldiretti sono in arrivo anche in via delle Azalee 

La proposta del mercato Campagna Amica anche nella zona di San Lussorio-Paluna inizia a prendere forma. Voluto da tempo dai residenti del quartiere di Selargius al confine con Monserrato, l’idea di uno spazio fiera è ora al vaglio degli uffici del Comune e dei vertici di Coldiretti.

La proposta

Tutto è partito da alcune segnalazioni pubblicate nella pagina Facebook “Insieme per Selargius”, nata per raccogliere proposte da portare all’attenzione dell’amministrazione comunale: «Molti residenti della zona di San Lussorio non riescono a frequentare il mercato settimanale o quello di Campagna Amica - entrambi in piazza Martiri di Buggerru - perché vengono ospitati in aree più centrali», spiega Enrico Piccardi, referente del gruppo Insieme per Selargius che a breve diventerà formalmente un’associazione di promozione sociale. L’idea è di organizzare un secondo appuntamento settimanale del mercato in città, magari il lunedì mattina: «Abbiamo chiesto al Comune di autorizzare l’utilizzo di un’area nel rione, e a Coldiretti la disponibilità dei produttori». Proposta diventata ufficiale - dopo decine di like sui social e un’esigenza comune nel quartiere - e inviata all'ufficio protocollo del Municipio. «L’obiettivo», aggiunge Piccardi, «è portare i prodotti locali a chilometro zero più vicini ai cittadini del quartiere, e valorizzare alcune aree oggi poco utilizzate».

L’apertura

Nei giorni scorsi la risposta degli uffici tecnici del Comune: «È in corso la verifica dei requisiti di legge per l’attuazione della proposta». Lo conferma anche l’assessora alle Attività produttive Rita Ragatzu: «L’amministrazione è da sempre sensibile alle richieste che arrivano dai cittadini», dice. «La zona di San Lussorio non ha un mercato vicino. Siamo disponibili a mettere a disposizione il grande parcheggio compreso fra via delle Azalee, via Chiara Lubich e via delle Ginestre», annuncia l’assessora.

Proposta accolta positivamente anche da Coldiretti. «Siamo contenti di questa richiesta, perché testimonia l'attenzione dei cittadini verso il cibo locale, e conseguentemente verso il progetto Campagna Amica», le parole di Giuseppe Casu, direttore Coldiretti Cagliari. «Siamo pronti ad un incontro con i richiedenti e con il Comune per valutare attentamente la proposta».

