Campagna abbonamenti, prorogata la prelazione 

Niente seconda fase, oggi riprende la prelazione. Il Cagliari cambia le date della campagna abbonamenti, modificando ulteriormente il calendario, per venire incontro alle necessità dei tanti tifosi rossoblù che in questi giorni hanno avuto difficoltà a completare la procedura per il rinnovo della tessera nella prima fase, quella della prelazione dove a una tariffa agevolata si può confermare il posto già avuto nella passata stagione. Un problema che, in questi giorni, ha coinvolto centinaia di abbonati del 2025-2026 intenzionati a sottoscrivere l’abbonamento.

Ieri alle 16 doveva cominciare la seconda fase, con la possibilità di rinnovare cambiando posto e/o settore. Invece, all’ultimo, il dietrofront del club rossoblù «a causa delle criticità tecniche registrate sulla piattaforma di ticketing e, in particolare, della mancata corretta implementazione del sistema di identificazione delle province sarde previsto dalle disposizioni delle autorità competenti». Nello specifico, i tifosi residenti nelle province istituite nel 2025 non erano in grado di rinnovare, perché la piattaforma non le riconosceva durante il caricamento dei dati anagrafici.

Dopo aver ricevuto garanzie dal fornitore del servizio, TicketOne, il Cagliari ha definito il nuovo programma: la possibilità di rinnovo dell’abbonamento con conferma del proprio posto, riservato agli abbonati della stagione scorsa, ripartirà dalle 10 di oggi sino alle 23.59 di domani. A seguire, prenderà il via la seconda fase: rinnovo dell’abbonamento con possibilità di cambiare settore e/o posto, dalle 10 di sabato alle 23.59 di domenica. Quindi la terza fase, vendita esclusiva riservata ai titolari della membership Islanders, dalle 16 di lunedì alle 23.59 di martedì, e infine la vendita libera dei posti ancora disponibili dalle 10 di mercoledì prossimo alle 23.59 di domenica 2 agosto.

«Il club, facendo affidamento sulle garanzie fornite da TicketOne», la nota del Cagliari, «continuerà a monitorare con la massima attenzione il corretto e stabile funzionamento della piattaforma, affinché tutte le successive fasi della campagna possano svolgersi regolarmente e senza ulteriori disagi per i tifosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA