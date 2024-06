Campagna abbonamenti al via per i fedelissimi  

È scattata ieri la prima delle tre fasi in cui il Cagliari ha diviso la campagna abbonamenti per la prossima stagione alla Domus. Si parte con il rinnovo con lo stesso posto per i vecchi abbonati, poi il rinnovo col cambio di posto o settore e, infine, fino al 31 luglio, la vendita libera. Con l'obiettivo, sussurrato, di battere il record della passata stagione, quando si arrivò alla quota di 13.431 abbonati.

Si ricomincia

Da ieri pomeriggio i vecchi abbonati possono rinnovare mantenendo lo stesso posto. Fino al 30 giugno sarà possibile farlo solo online, dall'1 al 7 luglio anche nei punti vendita TicketOne. Questi i prezzi, con leggeri rincari in tutti i settori rispetto allo scorso anno: nelle Curve 250 euro, Distinti laterali 350 euro (250 euro per donne, Under 18 e Over 65), Distinti Centrali Nord e Alti 500 euro (400 euro per donne, Under 18 e Under 65, 200 per gli Under 12), Distinti Centrali 600 euro (500 euro per donne, Under 18 e Over 65, 200 per gli Under 12), Tribuna Blu 1000 euro (800 euro i ridotti e 400 per gli Under 12) e, infine, Tribuna Rossa 1400 euro (ridotti 1100 euro e 400 per gli Under 12). Dalle 10 dell'8 luglio alle 23.59 del 9, i vecchi abbonati potranno rinnovare cambiando settore o posto.

Ultima fase

Il 12 luglio partirà la vendita libera, fino alle 23.59 del 31 luglio. Questi i prezzi: Curve 280 euro, Distinti Laterali 400 euro (ridotti 300 euro), Distinti Centrali Nord e Alti 600 euro (ridotti 500 euro, Under 12 200 euro), Distinti Centrali 700 euro (ridotti 600 euro e 200 per gli Under 12), Tribuna Blu 1100 euro (ridotti 900 euro e 400 per gli Under 12) e, infine, Tribuna Rossa 1500 euro (ridotti 1200 e per gli Under 12 ancora 400 euro). Disponibili gli abbonamenti anche per portatori di handicap in Distinti o Curva sud. Lo scorso anno, il Cagliari ha fatto registrare 13.431 abbonati, con una media altissima di 16.167 presenti a partita.

