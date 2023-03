Camp estivo con la Polizia locale nel progetto legalità a scuola 

Alle 7.30 pronti,con pettorina e berretto per il briefing. Poi via coi servizi: pattugliamento nelle spiagge, rilevamento di incidenti stradali, sorveglianza del territorio (anche coi droni) per individuare reati ambientali e persino attività di protezione civile. Dal 3 al 8 luglio alcune studentesse e studenti degli istituti superiori saranno aggregati agli agenti. Debutta il Camp estivo della Polizia Locale di Sassari. Il comandante Gianni Serra assicura: «È un'esperienza unica a livello nazionale. La formula è quella della scuola-lavoro e tutti i ragazzi saranno assicurati contro gli infortuni e le responsabilità verso terzi. Alcune attività saranno simulate, altre no». Il Comando sarà “trasferito” per una settimana al PalaSantoru in modo da accogliere le “reclute”. L’operazione sarà a costo zero per le casse comunali.

Queste le scuole coinvolte: licei Margherita di Castelvì e Scientifico Spano, Polo tecnico Devilla, istituti tecnici G. M. Angioy, Ruju, Pellegrini e Ipia, licei classici Azuni e Canopoleno e artistico Figari, Istituto professionale per i Servizi alberghieri e della ristorazione. È la novità del Progetto legalità ideato dal Comando con l'appoggio del sindaco Nanni Campus. Il percorso che impegnerà le scuole sino a dicembre sui temi del bullismo e cyberbullismo riguarderà anche le scuole medie, mentre per gli alunni della Primaria l'approccio sarà più ludico.

