Cammino “stile Compostela”, 28 chilometri in quattro tappe 

Il 10 dicembre sarà un giorno particolare per i pellegrini che da tempo stanno partecipando ai “cammini” intorno al lago Omodeo promossi dalla Pastorale del turismo e del tempo libero diretta da don Ignazio Serra. La comitiva effettuerà infatti un percorso “stile Santiago di Compostela” spalmato in quattro tappe.

Gli oltre 50 camminatori che hanno già aderito giungeranno al novenario campestre di San Serafino a Ghilarza dopo aver percorso complessivamente 27,5 chilometri. Si partirà da S'Angelu di Neoneli passando per Nughedu Santa Vittoria, Ardauli, Tadasuni. «Ormai – afferma don Ignazio - si sta creando una cultura del cammino anche nel Guilcier-Barigadu e molti stanno scoprendo che da ottobre ad aprile è la stagione ideale anche in Sardegna».

L’idea di promuovere questo tipo di percorsi abbastanza impegnativi era nata lo scorso anno quando lo stesso responsabile della Pastorale del turismo aveva preso parte in Spagna insieme agli amministratori del Gal Guilcier – Barigadu, ad un confronto e scambio di esperienze al fine di valutare e studiare cosa potesse essere “esportato” anche nell’Oristanese per far crescere e potenziare i vari “cammini”, non solo religiosi e della fede, che si stanno promuovendo da tempo anche in provincia. Era stata l’occasione per visitare un territorio che eccelle per i cammini a forte connotazione spirituale come lo è Santiago de Compostela. ( s. c. )

