Cammino di Santu Jacu, pellegrino in marcia dal Salento 

È una vita in marcia quella di Lorenzo Buccarello, pellegrino 55 enne del Salento che ieri mattina ha raggiunto Belvì. Lui, meglio conosciuto come “Loren Oz”, è arrivato in Sardegna 11 mesi fa per il Cammino di Santu Jacu, dopo essere partito da casa nel giugno 2023 e aver attraversato gran parte del Meridione. Oltre 1200 le località tracciate negli anni, 23.000 i km percorsi, spostandosi in gran parte a piedi e solo in caso di necessità con mezzi pubblici. «L’obiettivo - racconta - vuole essere quello di concludere il cammino di Santu Jacu, per poi proseguire quello di Santiago de Compostela, spostandomi in Corsica, Francia e Spagna».

RIPRODUZIONE RISERVATA