Cammino di Santu Jacu, abruzzesi derubati: pellegrinaggio interrotto  

Erano arrivati in Sardegna dall’Abruzzo, in pellegrinaggio sul cammino religioso di “Santu Jacu”: un’esperienza che hanno dovuto interrompere bruscamente dopo essere stati derubati a Santadi. Seguendo il consiglio di alcuni ragazzi del luogo che li hanno avvicinati nel piazzale della chiesa di San Nicola, i quattro viandanti si erano accampati a Su Muntixeddu ed erano andati a rifocillarsi in un ristorante ma al ritorno hanno trovato squarciata una delle tende: spariti due zaini che contenevano indumenti, effetti personali e un paio di occhiali da vista. I derubati hanno sporto denuncia ai carabinieri: costretti a interrompere il pellegrinaggio, hanno fatto ritorno nella loro terra. A Santadi resta l’indignazione del parroco, don Fulvio Sanna, che si è scusato con i derubati e ha espresso loro la vicinanza di tutta la comunità parrocchiale, e del sindaco Massimo Impera: «Questo gesto mette il paese alla berlina».

L’episodio è stato reso noto ieri ma risale al 1° novembre: «Mentre stavamo montando le tende – racconta al telefono Stefano Galli, uno dei derubati – uno dei ragazzi che ci avevano accompagnato a Su Montixeddu è rimasto a lungo a osservarci. Dopo ci ha accompagnati al ristorante, dove a un certo punto qualcuno ha telefonato per accertarsi che stessimo cenando. Scoperto il furto, abbiamo allertato i carabinieri che più tardi ci hanno accompagnato a Villaperuccio dove siamo riusciti a riposare qualche ora. La mattina dopo, con una corriera, abbiamo raggiunto Sant’Antioco e in giornata siamo ripartiti».

I ragazzi lanciano un appello affinché vengano loro restituiti gli zaini: «Almeno i miei occhiali», implora Galli.

