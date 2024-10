Cammino di Sant’Efisio tra fede e turismo lento 

Il primo passo è stato compiuto ieri mattina, quando la seconda edizione del Cammino di Sant’Efisio è partita dal luogo simbolo del culto del Santo Guerriero, la chiesetta di Stampace. Con la benedizione impartita ai pellegrini da monsignor Mario Ledda, cappellano dell’Arciconfraternita del Gonfalone di Sant’Efisio, il cammino che parte da Cagliari e arriva sino a Nora è cominciato e ha fatto tappa a Capoterra. Il percorso, che fa parte del progetto “Noi camminiamo in Sardegna”, ideato dalla Regione per promuovere in Sardegna il turismo lento e quello spirituale ha toccato ieri Villa Ballero, per poi – dopo aver attraversato le saline Conti Vecchi – la chiesetta di Su Loi e Casa Spadaccino. Il viaggio oggi riprenderà alle 8,30, per raggiungere la chiesa campestre di Santa Barbara: nel pomeriggio ripresa del cammino per attraversare il territorio di Sarroch: imperdibili le visite a Villa d’Orri e al nuraghe Antigori, per poi in serata fare tappa a Villa Siotto. Domani, incontro alle 8,30 alla marina di Perd’e Sali per raggiungere Villa Siotto e proseguire verso la chiesetta di San Giorgio: da qui il cammino entrerà in agro di Villa San Pietro, alla scoperta del sito archeologico di Perda de Acutzai e di Monti Mereu. Venerdì, dopo il ritrovo davanti alla chiesa di Villa San Pietro, partenza alla volta di Pula, con tappa nella chiesa di San Giovanni e poi trasferimento a Nora. (i. m.)

