Cammino di Sant’Efisio, nuovo look per il lungomare 

Prende forma nel lungomare di Capoterra il cammino di Sant’Efisio. L’amministrazione comunale sta realizzando un intervento grazie ai 930mila euro ottenuti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e in questi giorni ha cambiato volto un largo tratto della zona di Maddalena spiaggia. L’aspetto più particolare dell’intervento riguarda i nuovi dissuasori: «Sono stati impreziositi – spiega la vicesindaca Silvia Sorgia – dalle scritte dei “is goccius” in onore a Sant’Efisio “martire gloriosus”, simbolo di devozione e tradizione profonda della nostra comunità. Continuano a raccontare, anche nello spazio urbano, il legame che ci unisce a Sant’Efis, che nel suo cammino da Cagliari a Pula passa anche nel nostro territorio».

È stata installata anche la nuova pensilina alla fermata dell’autobus: moderna, accogliente e funzionale. «Un altro passo in avanti – prosegue Silvia Sorgia – per garantire comfort e dignità agli spostamenti quotidiani di tutti i cittadini».

I fondi sono stati ottenuti grazie a un progetto presentato dall’amministrazione comunale precedente guidata dall’ex sindaco Francesco Dessì ed è portato avanti adesso dalla Giunta di Beniamino Garau. «Completeremo – annuncia la vicesindaca Silvia Sorgia – i lavori del cammino di Sant’Efisio con un murale in onore del martire guerriero, col collegamento del marciapiede dalla Statale alla piazzetta a ridosso del bar, con la sistemazione delle aree antistanti alla piazzetta con messa a dimora dí alberature e essenze autoctone». (i. m.)

