Cammino di San Valentino: una statua lungo il percorso 

È stata inaugurata ieri a Sadali l’opera dello scultore Luigi Pillitu, commissionata dall'associazione di San Valentino, per l’ultima stazione del percorso dedicato al patrono del paese. La stazione, a margine dell’abitato, fa parte di un progetto che da Sadali attraversa devozioni, natura e cultura, attraverso un percorso di quasi 200 chilometri: il nuovo Cammino di San Valentino. È stato costruito, tassello dopo tassello, da Marcello Pilia dell'associazione “Baetorra” unitamente all'associazione “San Valentino”. Nel ponte dell'Immacolata i camminatori di San Valentino hanno condiviso l'esperienza con gli amici del Cammino di San Giorgio e il suo presidente, Franco Saba. Alla cerimonia erano presenti anche i sindaci di Sadali, Serri e Villanovatulo, i carabinieri di Sadali. Il nome della località (Sa perda 'e sa batalla) farebbe riferimento alla leggenda legata al culto del Martire. I racconti degli avi parlano di un viandante, originario di Nurallao, che decise di fare una sosta ristoratrice nell'incato dell'agro di Sadali, ma al momento di riprendere il cammino, il simulacro di San Valentino che, portava con sè, rimase ben saldo a terra, costringendo, a malincuore, il viandante a lasciarlo lì.

Tornato a Nurallao, l'uomo raccontò il prodigio ai compaesani, i quali non esitarono a partire per Sadali decisi a riprendersi il Santo. Eppure una volta giunti a destinazione le pietre si levarono contro chi aveva osato pensare di portare altrove la statua di San Valentino. L'opera di Pillitu raffigura questa leggendaria battaglia. (p. m. r.)

