Cammino di San Giorgio, una nicchia sul muro segnerà la nuova partenza  

Oggi “muro della vergogna”, presto pietra miliare del Cammino di San Giorgio.Via Fara, proprio nel punto in cui si restringe, al termine della palazzata, per costeggiare la parrocchiale di Sant’Anna, custodisce quello che rimane dell’antica chiesa intitolata a san Giorgio, primo vescovo di Suelli. Edificata - come vuole la tradizione – sulla sua casa natale di Stampace, ridotta definitivamente in macerie sotto le bombe del ’43, della chiesa resta un muro, testimonianza di quel monumento con tanto di firma, ancora visibile, degli scalpellini che la edificarono.

Una nicchia sul muro

Proprio da Stampace parte il Cammino religioso di san Giorgio di Suelli. Che, di questo muro, vuol fare la pietra miliare, “la stazione di partenza” per i pellegrini “camminantes”. C’è infatti un progetto, ormai esecutivo, firmato dall’architetto stampacino Pierpaolo Secci, che prevede la bonifica di questa antica muratura con la creazione di una nicchia che ospiterà una statua del santo vescovo. «Assieme alla lapide marmorea già presente nella facciata del palazzo delle Opere parrocchiali di sant’Anna», dice Gino Di Virgilio, presidente dell’associazione “Santru Josci Obiscu”, «questo luogo sarà a perenne memoria di questo grande santo, veneratissimo in tutta la Sardegna».

Figlio di due servi della gleba, Giorgio nasce a Cagliari da due servi della gleba nell’XI secolo nella via che portava il suo nome, di fianco all’imponente scalinata di sant’Anna a Stampace. Secondo il canonico Spano «nella chiesa, a unica navata, c’era una maestosa cappella a lui dedicata, con «un quadro di grandi dimensioni (andato anch’esso distrutto) in cui il Santo è ritratto in atto di spirare: in ginocchio, vestito degli abiti episcopali, con attorno diversi canonici e chierici che lo assistono».Pieno di virtù, avviato allo studio delle lettere, studia latino e greco e, a soli 22 anni, è nominato vescovo della Barbagia con sede a Suelli: la diocesi comprendeva i territori della Trexenta sino alla Barbagia inferiore chiamata Barbaria o Ullastra, attuale Ogliastra. Numerosi i miracoli che gli vengono attribuiti, persino la resurrezione di un fanciullo, anche se il più celebre resta la “Scala di san Giorgio”.

La scala di San Giorgio

Si racconta che il santo vescovo, infaticabile missionario, in territorio di Osini, passasse per una strada interrotta da un’altura che obbligava i viaggiatori ad un lungo e tortuoso percorso alternativo. Mosso a compassione dei loro disagi, grazie alle sue preghiere spaccò il monte e rese così facile e più breve la strada che si chiama “Scala di San Giorgio”. In quel luogo fece anche scaturire una fonte che non cessa ancor oggi di scorrere. San Giorgio muore il 23 aprile 1117 e viene sepolto nella sua cattedrale di Suelli. Il culto in suo onore si diffonde già dall’inizio del XIII secolo.A Cagliari, nel 1601, il vescovo Lasso Sedeno trasformò la sua casa natale di Stampace in una bella chiesa, stabilendo anche la festa annuale al 23 aprile.La sua mitria è conservata nel Museo della cattedrale.

RIPRODUZIONE RISERVATA