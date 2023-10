Cammino di San Francesco, ecco i primi pellegrini 

La prima tappa del cammino di San Francesco, in Sardegna, inizia da Uta. I primi cinque pellegrini, che inaugureranno il Cammino sotto la guida di padre Fabrizio Congiu, sono arrivati nel santuario di Santa Maria, raggiunti poi da altri provenienti da Cagliari. Insieme partiranno, oggi, per la seconda tappa, alla volta di Villasor.

Con il Cammino di San Francesco, il paese si prepara a diventare una tappa importante per chi cerca un'esperienza spirituale e culturale unica, consolidando il suo ruolo storico e religioso in Sardegna.

Il santuario è stato incluso in questo circuito grazie alle testimonianze storiche della presenza nel territorio dei frati Francescani. Un riconoscimento che aggiunge nuovo prestigio al tempio romanico, punto di riferimento storico e spirituale per la comunità. «Un passo significativo verso la promozione turistica del nostro Santuario, che offre opportunità di sviluppo economico a lungo termine per la comunità», commenta il sindaco Giacomo Porcu.

Il parroco, don Roberto Maccioni, ricorda «il grande contributo dei Francescani alla storia del Santuario». Conclude l’assessore Andrea Onali: «L’iniziativa rafforza il ruolo centrale del Santuario nei progetti culturali e religiosi dell’Isola».

