Cammino di San Francesco: arrivano i primi pellegrini 

È stato un binomio vincente la coincidenza fra l’arrivo a Sanluri del cammino dedicato a San Francesco e la tradizionale festa al poverello d’Assisi. Il nuovo pellegrinaggio, nato lo scorso dicembre con la "Fondazione percorso francescano in Sardegna“, sotto la regia della Regione, ha previsto la terza tappa dei primi cento chilometri a Sanluri, non a caso, ma per la presenza dei frati Cappuccini dove il convento rientra come una delle stazioni nel lungo percorso.

I pellegrini arrivati in città non solo hanno potuto ammirare le bellezze del luogo, ma partecipare all’appuntamento religioso che da anni anima il paese per tre giorni in onore di San Francesco. «È stata – dice la guida dei pellegrini, padre Frabrizio Congiu - un’accoglienza festosa che ci ha permesso di vivere l’aspetto spirituale del progetto con la celebrazione della messa solenne e la processione, ma anche una giornata che, nonostante la fatica a percorrere a 25 chilometri con la partenza da Villasor, abbiamo ammirato le bellezze naturali e storiche dei Comuni, due componenti dell’iniziativa che puntano al turismo sostenibile».

Soddisfatto l’assessore al turismo, Fabrizio Collu: «Quello di questi giorni è il debutto del progetto che interessa il percorso dei primi cento chilometri. L’obiettivo è cogliere le peculiarità del cammino e metterle in correlazione alla storia religiosa e alle ricchezze naturali».

RIPRODUZIONE RISERVATA