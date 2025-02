Cammino di Bonaria, tappa nel carcere 

Il Cammino di Bonaria che unisce Olbia, dalla basilica di San Simplicio, a Cagliari farà tappa nel villaggio nuragico di Romanzesu a Bitti e nella casa di reclusione di Mamone, nel territorio di Onanì. Sabato mattina la cerimonia di posa delle pietre “Siste viator” avrà una valenza sociale e simbolica importante.

L’iniziativa coinvolge i parroci di Bitti, Lodè, Alà dei Sardi, rispettivamente don Totoni Cossu, don Emanuele Martini e don Giommaria Canu. Saranno presenti anche i sindaci: Giuseppe Ciccolini per Bitti, Clara Michelangeli per Onanì e Antonella Canu per Lodè.

A fare gli onori di casa il direttore della casa di reclusione di Mamone, Vincenzo Lamonaca; nel sito archeologico di Romanzesu, invece, sarà Fernando Posi. Ci saranno Pietrina Calvisi, presidente dell’associazione Icaro che opera nella colonia penale, Maria Antonietta Goddi, che guida l’associazione escursionistica “Su golostiu”, Lia Seddaiu e Arcangelo Puddori dell’associazione Cammino di Bonaria assieme al presidente Antonello Menne. Una mattinata intensa che inizierà alle 9 a Romanzesu e proseguirà alle 11 nella casa di reclusione di Mamone.

Domenica il percorso a piedi da Romanzesu fino a Bitti lungo dieci chilometri.

