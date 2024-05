Cammino di Bonaria, tappa in carcere 

Tra l’erba verde, nei suoi giochi cromatici, splende il marmo di Orosei all’interno del carcere minorile: la pietra è il simbolo del cammino di Bonaria, che parte da Olbia e arriva alla Madonna di Bonaria a Cagliari, facendo ora anche tappa a Quartucciu. Trecento cinquanta chilometri alle spalle e una nuova “bretella”, un percorso in più rispetto al principale: per la prima volta un simbolo fisico di un cammino, in Italia, entra in un carcere. E lo fa in una delle consuete giornate solidali, un momento di incontro e condivisione con la società esterna, organizzate dalla Fondazione Giulini, l’ultima da direttore di Enrico Zucca, in pensione da oggi.

Il modello

«Un po’ sul modello di Santiago, stiamo inserendo nuove “bretelle” nella dorsale principale: questa è la prima. Neanche in Spagna dove ci sono ben nove cammini che portano a Santiago c’è un segno fisico del cammino dentro un carcere. Questo è per noi non solo motivo di grande orgoglio, ma anche di grande responsabilità», ha detto il presidente dell’associazione, Antonello Menne, che, insieme a Giuseppe Deiana, Francesco Calledda “Zigheddu”, Arcangelo Puddori e altri pellegrini ha dato vita al Cammino di Bonaria.

Il percorso

«Il cammino viene proposto come esperimento per i ragazzi che sono sotto processo e se viene superato evitano il carcere», ha aggiunto Menne, «noi ora siamo qui perché abbiamo già fatto un cammino quando abbiamo incontrato i ragazzi. Loro più che voglia di ascoltare hanno voglia di parlare perché devono raccontarsi. L’incontro sarebbe dovuto durare mezz’ora, invece è durato più di un’ora e mezza, non perché siamo stati bravi noi, ma perché erano attratti da questa esperienza che per loro significa libertà».La giornata solidale parte da un momento divertente come la partita di calcio a 5 e da uno conviviale con la merenda. Poi si inseriscono una serie di iniziative che arricchiscono queste giornate nate nel 2017 con la Fondazione Giulini.

L’esperienza

«L’obiettivo è far sì che i ragazzi vivano esperienze diverse da quella che è la vita quotidiana del carcere cosicché possano dimostrare alla società il loro cambiamento e il percorso di recupero», ha detto Zucca, che durante l’inaugurazione e la benedizione della pietra da parte del vescovo Giuseppe Baturi ha voluto tutti gli ospiti della struttura vicino a sé. «Sono momenti molto belli perché chi entra qui ci dice che viene per dare e alla fine invece riceve tanto. È un’apertura del carcere verso l’esterno ed è quello su cui ho investito tante risorse. Con la tappa del cammino si obbliga la struttura ad aprirsi e i pellegrini entreranno in questo cortile per il loro riposo».

