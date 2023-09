Cammino di Bonaria, si inaugura la tappa 

Oggi l’inaugurazione della nuova tappa del Cammino di Bonaria. Ad agosto un gruppo di pellegrini guidato dal presidente dell'Associazione Antonello Menne ha ripercorso tutto il cammino che dovrebbe essere a disposizione dall'estate 2024. Alle 10.30 in parrocchia la messa poi la posa delle pietre di sosta in via Ipsitan e via Umberto I e gli interventi dell’Arcivescovo Roberto Carboni, del parroco don Omar Orrù, del sindaco Serafino Pischedda, di Paola Puddu del Cammino di Bonaria e di Antonello Menne. ( a. o. )

