Cammino di Bonaria, posate le tre pietre 

«Anche Monserrato fa ora parte del Cammino di Bonaria». Con le parole di don Nicola Ruggeri, alle 11 di ieri, la città ha aderito al percorso spirituale di 350 chilometri, da Olbia fino a Cagliari, che attraversa 27 centri. È arrivata la posa delle tre pietre “Siste Viator”, una in ingresso in via dell’Argine, una in uscita in via Porto Botte, e una nella parrocchia del Santissimo Redentore, dove si è tenuta la cerimonia. «Monserrato è l'ultima tappa prima di arrivare a Cagliari», spiega l’ideatore Antonello Menne. «Il Cammino non è nostro, ma dei luoghi che attraversa, per questo a giugno lo consegneremo ai sindaci». Soddisfatto il primo cittadino Tomaso Locci. «Una giornata importante sia dal punto di vista spirituale che turistico». L’assessora al Turismo Emanuela Stara annuncia che «uscirà una guida per indicare ai pellegrini dove alloggiare e rifocillarsi, portando indotto alle strutture».

