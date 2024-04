Cammino di Bonaria, oggi tappa in paese 

Il Cammino di Bonaria oggi fa tappa a Guasila dove, con la collaborazione della parrocchia, dell’amministrazione comunale e della Pro Loco, verranno collocate due pietre di sosta: la prima verrà posata alle 10 in via Cima, l’altra in via d’Itria. Alle 11, davanti alla parrocchia dell’Assunta, sono previsti gli interventi del parroco don Gianmarco Lorrai, della sindaca Paola Casula, dell’assessora comunale al Turismo Paola Carta, dei rappresentanti della Pro Loco e delle strutture ricettive e di Antonello Menne, presidente dell’associazione “Il Cammino di Bonaria”.

«Felici di essere un punto di accoglienza per i pellegrini che vorranno intraprendere il cammino e, a ritmo lento, potranno vivere la bellezza dei nostri paesaggi di campagna», dice la sindaca. «La tappa di Guasila – rimarca Menne – ha un significato molto particolare: il pellegrino dalla Marmilla entra in Trexenta e, soprattutto nei mesi estivi, s’imbatte nei campi gialli di grano che richiamano le Mesetas di Santiago. Un motivo in più per rafforzare il legame con quel grande cammino medioevale».

RIPRODUZIONE RISERVATA