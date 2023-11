Cammino di Bonaria, la posa delle pietre di sosta 

Domani “Il Cammino di Bonaria” farà tappa a Ottana per la posa delle pietre di sosta. Appuntamenti alle 9 in via Messalenis e alle 9.30 in via Mattei. Alle 11, la cerimonia più importante, con la posa della pietra “Siste Viator” davanti alla scalinata della chiesa di San Nicola. Qui ci saranno gli interventi del parroco don Pietro Borrotzu, del sindaco Franco Saba, di Peppino Zedde dell’associazione “Cammino di Bonaria” e del presidente della stessa Antonello Menne. Le pietre di sosta si aggiungono a quelle di partenza a Olbia e di arrivo a Cagliari, accanto a quelle intermedie di Nuoro, Lula, Bitti, Berchiddeddu, Orotelli, Alà dei sardi, Sedilo e Fordongianus.

