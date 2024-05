Cammino di Bonaria, detenuti e volontari in marcia fino a Orani 

Alcuni detenuti di Badu ’e Carros e Mamone sabato parteciperanno a una tappa del cammino di Bonaria. L’iniziativa è voluta dall’associazione, impegnata nella preparazione del Cammino che collegherà Olbia con Cagliari. L’evento è promosso grazie alla collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, in un percorso iniziato poco prima della tragica scomparsa della direttrice Patrizia Incollu, che aveva accolto con entusiasmo il progetto. La collaborazione prosegue ora con la direttrice Marianna Madeddu. L’associazione ha proposto il Cammino come strumento di “messa alla prova” per la rinascita sociale di alcuni detenuti laddove la normativa lo consenta. Sabato ritrovo alle 7.45 sulla rotonda di Badu ’e Carros, partenza alle 8 e arrivo alla chiesa di sant’Andrea a Orani, dove ci saranno il sindaco Marco Ziranu e quello di Sarule Paolo Ledda. Parteciperanno delegazione di 13 persone fra detenuti, agenti ed educatrici di Badu ’e Carros guidata dalla direttrice Marianna Madeddu, 7 detenuti di Mamone, accompagnati dai volontari dell’associazione Icaro e una trentina di componenti dell’associazione “Il cammino di Bonaria”. Il giorno prima tappa nel carcere minorile di Quartucciu.

RIPRODUZIONE RISERVATA