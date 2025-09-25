VaiOnline
26 settembre 2025 alle 00:30

Cammino di Bonaria con 50 allievi 

Domani, con partenza alle 8.30, 50 studenti del liceo Fermi di Nuoro, accompagnati dai docenti, percorreranno la sesta tappa del Cammino di Bonaria, affiancati dai volontari dell’associazione. La tappa, dal monte Ortobene fino ai comuni di Orani e Sarule, raggiungerà il santuario di monte Gonare, definita la cima del Cammino di Bonaria.Sarà una giornata all’insegna della libertà e della condivisione, anche un’occasione per apprezzare la bellezza dei paesaggi.

Per i docenti del liceo scientifico, la camminata rappresenterà un momento di confronto sui valori che l’esperienza propone: il rispetto delle regole, l’essenzialità dei beni materiali e l’ascolto dei custodi del territorio.

Studenti e insegnanti saranno accolti a Gonare dagli amministratori di Orani e Sarule.

Dice Antonello Menne, presidente del Cammino di Bonaria: «Camminare al fianco degli studenti di Nuoro è un momento di grande emozione e responsabilità. Il futuro di questo cammino, come di tante altre esperienze simili, sarà sempre più segnato dalla consapevolezza dei ragazzi, ai quali desideriamo passare il testimone affinché possano far crescere questo percorso».

La giornata si concluderà con un momento di convivialità nelle “cumbessias”.

