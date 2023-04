Cammino di Bonaria, benedette cinque pietre di sosta 

Cinque pietre di sosta del Cammino di Bonaria sono state posate ieri mattina a Bitti durante una cerimonia culminata nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. Diego Carru ha dispensato notizie storiche sulle chiese ospitanti le pietre di sosta, Franco Doneddu del gruppo Su Golostiu ha ringraziato tutti coloro, come le associazioni, che si sono impegnate nella preparazione dell’evento, l’hospitalera Giuseppina Ruiu ha sottolineato l’importanza dell’accoglienza, il parroco don Totoni Cossu ha benedetto le “Siste Viator” posizionate davanti alle chiese di Buon Cammino, Bonaera, Babbu Mannu e San Giorgio e all’ingresso della sede del Parco Tepilora. «È significativa la posa della pietra nella Porta del Parco - ha detto il sindaco Giuseppe Ciccolini - perché si lega benissimo con le finalità del Cammino di Bonaria. Bitti ha un forte legame con la fede, qui le chiese sono numerose, anche con la presenza dei novenari del Miracolo e dell’Annunziata, non potevamo rimanere fuori da un Cammino così importante». Antonello Menne, presidente dell’associazione “Cammino di Bonaria”, citando il Papa ha richiamato «una Chiesa in uscita, che lasci i luoghi chiusi, mettendosi in strada per incontrare gli uomini e ritrovare la sua dimensione essenziale».

