Camminatura da record: 400 in marcia  

Camminatura non si smentisce, anche l’edizione numero 18 fa il pieno di partecipanti (oltre quattrocento), sia per la passeggiata lungo i sentieri panoramici del monte Tricoli che per il pranzo tradizionale, superando abbondantemente i numeri dello scorso anno.

Il percorso, di circa 3 ore e di media difficoltà, attraversa sentieri boscosi, vette panoramiche e scorci meravigliosi sul territorio circostante. Per il pranzo, la carovana è tornata al punto di partenza, Sarcerei - 900 metri di altezza -. Poi il consueto intrattenimento musicale con balli tradizionali e tanto altro.

L’evento, ormai una tradizione per la cittadina, è stato organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il comune, e ha l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti dal punto di vista ambientale, valorizzare e diffondere la conoscenza delle bellezze ambientali del territorio lanuseino.