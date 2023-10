La settima giornata nazionale de “La Camminata tra gli olivi”, a Gonnosfanadiga, si terrà il 29 ottobre e avrà inizio alle 8,30, con ritrovo nel piazzale della chiesa campestre di Santa Severa.

Il programma, la cui organizzazione quest’anno è stata affidata alla Pro Loco guidata da Sandra Cara, avrà una durata di tre ore e una percorrenza totale di cinque chilometri. I partecipanti saranno immersi nel verde del paese ai piedi del monte Linas.

Fortemente voluta dall’associazione nazionale Città dell’olio, con sede in provincia di Siena, di cui Gonnosfanadiga fa parte, la giornata sarà occasione per rinforzare il legame tra i cittadini e il proprio territorio, conoscere e fare conoscere il paesaggio, Linas compreso. Il tema di quest’anno, in collaborazione con la lega italiana per la lotta contro i tumori, sarà la salute. ( g. a. p. )

