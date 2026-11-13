La pace si costruisce con i gesti semplici, con l’incontro e con la condivisione. È questo il significato della manifestazione “In cammino per la pace”, che oggi vede protagonisti gli alunni dell’istituto Comprensivo di Mogoro, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Studenti, insegnanti e famiglie percorreranno insieme il tragitto che collega Mogoro a Masullas, trasformando una camminata in un messaggio concreto di fratellanza e coesione sociale.

Il corteo parte alle 9 da piazza Martiri della Libertà per raggiungere il Giardino botanico del Monte Arci, dove si conclude la giornata dedicata ai valori del dialogo, della solidarietà e del rispetto reciproco. L’iniziativa, aperta anche a tutti coloro che vorranno unirsi lungo il percorso, è sostenuta dai Comuni di Mogoro e Masullas, dall’Unione Parte Montis, dalla Fondazione Parte Montis e dall’associazione Borghi autentici d’Italia.

«Vogliamo rafforzare nei nostri ragazzi il senso di comunità e di impegno civico», spiegano i referenti del gruppo di lavoro. Un messaggio racchiuso anche nello slogan scelto per l’evento, “Piedi in cammino, cuori vicini”, che accompagna la locandina realizzata da uno studente della scuola secondaria. ( s. c. )

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