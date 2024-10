Camminare in Sardegna con “L’Unione” 

Cinque preziosi volumi alla scoperta della Sardegna e del suo straordinario patrimonio naturale. Dopo il successo della prima edizione, L’Unione Sarda rilancia con “Camminare in Sardegna 2”, una guida pratica alle più belle escursioni della Sardegna. Legata alla Biblioteca dell’identità, la nuova iniziativa editoriale del giornale si avvale della consulenza di un esperto come Matteo Cara, geografo e grande appassionato di ambiente. Il primo volume, “Foreste e alberi monumentali”, da domani in edicola al prezzo popolare di 6,50 euro più il costo del quotidiano.

a pagina 11