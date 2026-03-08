Camminanti sulle tracce di Maria  

inviato

Ulassai. La trama è nei tacchi calcarei, l’ordito nell’arte. Che ha un solo nome: Maria Lai. Trame o ordito hanno preso il cuore agli ottanta escursionisti che per quattro giorni hanno camminato, mangiato e dormito a Ulassai, paradigma ogliastrino del turismo fuori stagione. Li ha portati qui, tra le cascate di Lequarci e il museo a cielo aperto dell’inarrivabile artista, la cooperativa Walden viaggi a piedi, che ogni anno sceglie una località italiana diversa per il raduno degli appassionati.

Le voci

Sono arrivati da tutta la Penisola, dal Veneto e dalla Sicilia, per ammirare un angolo di Sardegna ammantato d’incanto. Sfidando giornate uggiose e tanti motivi per restare a casa. «Camminare è bello ovunque, Maria Lai la avete soltanto voi». Francesca Benassai, toscana, vice presidente della coop che ha organizzato il lungo weekend sotto i tacchi calcarei, parla mentre passeggia dal paese a Santa Barbara. La sua voce riecheggia la magia della grande artista legata alla montagna. «Più di tutto – dice l’escursionista fiorentina – di Ulassai mi ha colpito la visita che ho fatto alla Stazione dell’Arte che accoglie le opere di Maria Lai. E le parole della guida, precise e forti, unite ai quadri dell’artista, che raccontavano la Sardegna nella sua bellezza, ma anche nella sua complessità e nella sua pregnanza. Ordito e trama, appunto, con tutto ciò che ci sta dietro e con tutto il suo potere».

Tornare a casa

Dietro un’operazione turistico-culturale riuscita c’è la regia di Simone Depau, ulassesse doc, 46 anni da compiere a luglio, che da guida ambientale ed escursionistica ha girato il mondo, dall’Irlanda all’Australia, prima di decidere che forse era meglio tornare alla sua culla. Per se stesso e per la sua terra. «L’iniziativa di questi giorni – dice – è uno dei tanti piccoli semi che possono essere messi in questo territorio e in questo paese. I visitatori che abbiamo accolto in queste giornate hanno scoperto i nostri tesori, Maria Lai e tutto ciò che ci ha lasciato, le grotte, i prodigi delle tessitrici, la nostra enogastronomia. Hanno apprezzato, acquistato. Il ritorno economico c’è stato, ma penso che ce ne sarà un altro, maggiore, in futuro. Considerando ciò che hanno visto e apprezzato consiglieranno ad altri di tornare a Ulassai».

La prima volta

Giuliana Golia, napoletana, ha vissuto intensamente la sua prima volta da turista in Sardegna, ha piacevolmente subito il fascino di questa terra. Un gruppo di villeggianti veneti ne è rimasto incantato. «Noi abbiamo le Dolomiti, ma le formazioni rocciose che abbiamo ammirato qui – osserva Fiorella Bellio, arrivata da Mestre – sono eccezionali».

