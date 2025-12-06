VaiOnline
Ovodda.
07 dicembre 2025 alle 00:38

Cammello ucciso dopo il furto fallito 

Minacce all’attivista animalista: perquisizioni a Oliena, Atzara e Desulo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fino a oggi nessuno, al di fuori degli investigatori, conosceva la vicenda del giovane cammello ucciso a coltellate a Ovodda. Una storia rimasta per mesi chiusa nelle denunce e negli atti riservati, e che solo ora emerge nella sua gravità.

La vicenda

Secondo quanto risulta dalle segnalazioni raccolte dagli inquirenti, a marzo qualcuno avrebbe tentato di rubare un piccolo cammello appartenente all’allevatore Michele Ladu. Il furto non sarebbe riuscito e l’animale, un giovane esemplare arrivato dopo il successo mediatico di Rodolfo e della cammella Valentina, sarebbe stato ritrovato morto, quasi squartato. Un atto violento e inspiegabile, rimasto fino a questo momento confinato nel silenzio delle indagini, protetta dalla massima riservatezza.

Nuovo arrivo

Oggi Rodolfo e Valentina non sono più soli: accanto a loro c’è Enrico, un altro cammello giunto dopo la perdita del giovane esemplare.

La scoperta della fine del giovane cammello avvenuta diversi mesi fa coincide con le perquisizioni domiciliari scattate per le minacce rivolte a un attivista animalista.

Le perquisizioni

La rivelazione del caso arriva nelle stesse ore in cui si registra un’altra svolta, ma legata a una vicenda diversa.

L’attivista animalista Enrico Rizzi ha infatti comunicato sui social che, su ordine della Procura di Roma, i carabinieri del comando provinciale di Nuoro hanno eseguito tre perquisizioni ad Aztara, Desulo e Oliena. I destinatari sarebbero indagati per minacce di morte rivolte allo stesso Rizzi durante le discussioni accese nate dopo il carnevale di Ollolai, quando l’attivista aveva criticato l’uso di Rodolfo nella sfilata. Sono stati sequestrati anche i telefoni cellulari per gli accertamenti tecnici.

Indagini parallele

Ora le indagini procedono su due fronti distinti: da una parte la ricerca degli autori delle minacce contro Rizzi; dall’altra l’accertamento delle responsabilità del gravissimo atto intimidatorio ai danni dell’allevatore Michele Ladu. Due vicende che emergono quasi in simultanea, e che gettano nuova luce sul clima di tensione nato attorno alla presenza dei cammelli nei carnevali del territorio, diventati comunque molto attrattivi per i visitatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

natale 2025

Scatta la corsa al regalo, a Cagliari è già grande festa

Inizia il weekend lungo, folla nelle strade dello shopping:  «Finalmente un po’ di gioia in giro». Fiera, file e Pos in tilt  
Riccardo Spignesi
Il bilancio

Quartu, Milia ci ritenta: «Ancora in campo se il mio gruppo vorrà»

Il sindaco apre a nuove alleanze: «Ma con le regole di cinque anni fa» 
Federica Lai
Regione

Todde-Pd, il momento più difficile

Dal caso Egas al futuro incerto di Bartolazzi: la trattativa è a tutto campo 
Alessandra Carta
Sanità

San Gavino, slitta l’apertura del nuovo ospedale

La Asl: operativi entro il 2027. Dirottati sul cantiere i tre milioni del poliambulatorio di Sanluri 
Mariella Careddu
Colpo di fortuna

Babbo Natale passa in anticipo: 2 milioni con il “Gratta e vinci”

La sorte bacia una tabaccheria di Oschiri Caccia al fortunato acquirente: «È di qui» 
Andrea Busia
La storia

Il poeta della difesa: «I miei versi per la sarda mater»

Dopo aver calcato i campi di calcio, Sergio Atzeni e Mario Luzi gli hanno cambiato la vita: «Scrivo per capire» 
Giuseppe Deiana
Riforme

Ad Atreju prove di proporzionale

Via i collegi uninominali, alla festa FdI si disegna la legge elettorale 