Camionista fermato con 37 chili di cocaina 

Sarà interrogato domani mattina dal gip di Tempio, Alessandro Cossu, il camionista fermato venerdì nel porto dell’Isola Bianca, a Olbia, perché trovato in possesso, stando alle indagini delle Fiamme Gialle, di 37 chilogrammi di cocaina. Si tratta dell’autotrasportatore di Quartu, Claudio Denotti.

L’uomo, 37 anni, è stato arrestato dopo una accurata perquisizione del camion che stava guidando, l’operazione della Guardia di Finanza di Olbia è scattata dopo lo sbarco del mezzo da un traghetto arrivato all’Isola Bianca da Livorno. Le indagini della Procura di Tempio sono in corso e la posizione dell’uomo trasferito nel carcere di Bancali è al vaglio del magistrati. La droga, sempre stando agli atti delle indagini, era nascosta tra gli oggetti che erano stati caricati nel camion. Si parla di mobili e accessori per arredamento di interni. Il personale della Guardia di Finanza di Olbia, coordinato dal capitano Carlo Lazzari, ha recuperato la cocaina ed effettuato due ulteriori perquisizione del camion alla ricerca di altra droga, il quantitativo finale è di 37 chili, suddivisi in decine di panetti.

Dalla Procura di Tempio non trapelano altri particolari sull’attività, che, però, sarebbe ancora in corso. I finanzieri sarebbero sulle tracce dei destinatari del carico. Il camionista di Quartu, stando a indiscrezioni, si sarebbe detto del tutto estraneo al trasporto della cocaina e avrebbe detto di non sapere nulla della droga. Domani davanti al gip avrà la possibilità di difendersi dalle accuse della Procura gallurese.

RIPRODUZIONE RISERVATA