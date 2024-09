Camion trancia i cavi della metropolitana 

Incidente ieri alle 7.30 nel prolungamento di via Caracalla, tra Monserrato e Cagliari, dove un camion ha tranciato i cavi dell'alta tensione dei binari della metropolitana, che da quando è aperto il cantiere si sono abbassati quasi all'altezza delle automobili. Semi crollato anche il traliccio. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone.

«Sarebbe potuto succedere un episodio grave che avrebbe potuto coinvolgere i pedoni o gli automobilisti», dice Franco Manca, proprietario di un bar nella parallela via Porto Botte, a pochi passi da dove è avvenuto il fatto. «C'era da aspettarselo, mancano i cartelli che vietano il passaggio ai mezzi che superano un certo limite di altezza», aggiunge. Il traffico è stato deviato per permettere l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale, avvisati da Manca. Sui social si è subito accesa la polemica sulla mancanza dei cartelli per vietare il transito ai mezzi pesanti.

