Camion sul ponte per testare la tenuta 

Un test per verificare la tenuta del viadotto ed evitare brutte sorprese. Tecnicamente si chiamano “prove di carico” quelle effettuate nella tarda mattinata di ieri dall’Anas sul vecchio ponte in ferro della Scafa.

E sono consistite nel posizionamento sul ponte di quattro grossi camion del peso di 32 tonnellate ciascuno, per verificare lo stato della struttura dal punto di vista statico e dinamico. Un controllo periodico che riguarda tutti i viadotti, specialmente quelli con più anni alle spalle. Il traffico è stato bloccato verso le 13 il tempo necessario ad eseguire il test, senza creare particolari porblemi al traffico. «Tutte le operazioni si sono svolte regolarmente con chiusure temporanee per limitare i disagi all’utenza stradale», fanno sapere dalla società. «L’intervento rientra nel piano di Anas per le indagini sui ponti della propria rete di competenza, che prevede verifiche periodiche».

