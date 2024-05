Camion sul guardrail, traffico paralizzato per quasi due ore 

Una sbandata forse per evitare una collisione, il camion che diventa incontrollabile e lo schianto contro il guardrail. È iniziata con questo incidente, per fortuna senza alcun ferito, la mattinata di ieri di centinaia di automobilisti rimasti incastrati nel traffico andato in tilt sulla strada statale 195 “racc”, con conseguenze anche sulle statali 130 e 554. Così per raggiungere la città ci è voluta quasi un’ora, il tempo necessario per percorrere pochi chilometri durante il recupero del camion danneggiato e i rilievi degli agenti della Polizia Locale.

Ancora una volta dunque è bastato poco per paralizzare il traffico ieri, verso le 8,30, con pesanti disagi per chi era diretto verso Cagliari. L’incidente è avvenuto poco prima dello svincolo per Santa Gilla. Per cause ancora da accertare, un camion è finito contro il guardrail, danneggiandolo. Probabilmente il conducente ha effettuato una manovra per evitare una collisione con un altro mezzo. Immediatamente ci sono stati enormi rallentamenti. Per fortuna nessuno si è fatto male e non è così stato necessario l’intervento del personale del 118. Ma con il mezzo che occupava gran parte della carreggiata, si poteva procedere solo su una corsia. Si sono formate lunghissime code, fino all’altezza dell’aeroporto di Elmas (sulla statale 130) e nell’ultimo tratto della 554. Gli agenti della Municipale hanno cercato di svolgere tutti gli accertamenti rapidamente e verso le 10,30 la situazione è tornata alla normalità. (m. v.)

