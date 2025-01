Camion si ribalta sulla Statale 195 

Un camion si ribalta dopo un curva e il traffico sul nuovo raccordo della strada statale 195, tra Rio San Girolamo e Su Spantu, va in tilt per alcune ore. L’incidente si è verificato ieri mattina nel tratto aperto al traffico pochi mesi fa per consentire l’abbattimento e la ricostruzione dei ponti sui corsi d’acqua San Girolamo e Masone Ollastu.

Il pesante mezzo ha terminato la propria corsa su un fianco: sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente del camion, e gli operai dell’Anas. L’incidente di ieri sottolinea ancora una volta la pericolosità di quel tratto stradale, dove i veicoli rischiano costantemente di scontrarsi frontalmente e i mezzi pesanti faticano a percorrere le curve senza invadere la corsia opposta. (i. m.)

