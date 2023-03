Camion si ribalta, 131 bloccata 

Strada bloccata sulla 131 dal pomeriggio di ieri fino a notte, all’altezza delle gallerie Chighizzu, a causa del ribaltamento di un camion che trasportava sabbia. Forse è stata una raffica di vento a far sbandare il mezzo pesante che procedeva in direzione di Sassari e che, all’altezza del Km 205, nel territorio di Muros, ha agganciato il guard-rail e si è rovesciato di lato perdendo tutto il carico. Il conducente è rimasto illeso, ma il traffico in entrata e in uscita – da e verso Cagliari e Olbia – è stato bloccato per ore. L’unica strada alternativa era la statale 127, sui tornanti di Scala di Giocca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas. Entrambe le carreggiate erano completamente occupate dal camion e dai quintali di sabbia per l’edilizia. È l’ennesimo incidente che si verifica alle porte di Sassari, sulla 131 interrotta dagli infiniti cantieri che obbligano a procedere incolonnati, con solo una corsia per senso di marcia. (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA