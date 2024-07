Camion si incastra  nel ponte: traffico in tilt 

La nuova Orientale sarda è stata temporaneamente chiusa al 30° chilometro in entrambe le direzioni di marcia a causa dell’incidente stradale in cui ha perso la vita Davide Sapienza. L’Anas ha dirottato il traffico diretto a Cagliari dal chilometro 39 sul vecchio tracciato della Orientale e, in direzione opposta, al chilometro 23 sulla viabilità provinciale.

Nella vecchia Orientale non si sono però fatti i conti con un ponte romano che restringe la carreggiata: in questo imbuto è finito un tir che si è incastrato bloccando la vecchia strada proprio nel punto dove anche ieri si sono concentrate le ricerche di Francesca Deidda, la donna scomparsa a San Sperate. Sulla curva che immette al ponte, il conducente del pesante mezzo, con un carico di supporti di legno per le bobine della fibra ottica, è rimasto bloccato, finendo con il creare un tappo per le auto che seguivano il mezzo. A tarda sera la strada era ancora chiusa: nel frattempo gli operai dell’Anas si sono impegnati a rimuovere il mezzo dopo aver individuato una soluzione alternativa a San Priamo, aprendo una breccia sul guardrail. (r. s.)

