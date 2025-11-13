Camion senza freni, muore schiacciato allevatore di 72 anni 

Ha visto la sponda del camion che gli veniva addosso. Giacomino Demontis ha cercato disperatamente di liberarsi dalla presa mortale del mezzo e del guard rail, ma è stato tutto inutile. L’allevatore di Buddusò, 72 anni, è rimasto dentro la morsa di metallo e ha perso la vita. È successo intorno alle 13 di ieri sulla Statale 128 bis, nel territorio di Pattada.

Per Demontis non è stato possibile alcun intervento di soccorso, i medici del 118 hanno rilevato le devastanti conseguenze dello schiacciamento del torace. Sul posto, nella zona della frazione di Bantine, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ozieri, l’equipaggio di una ambulanza e il personale dell’Anas. I primi automobilisti ad imbattersi nell’incidente hanno visto il camion di Demontis di traverso sulla carreggiata, con la parte posteriore appoggiata al guard rail. In mezzo, agonizzante, c’era l’anziano allevatore. L’intervento di un equipaggio dell’Elisoccorso non è servito a nulla. Il personale dell’Arma, coordinato dal maggiore Gabriele Tronca, ha iniziato subito gli accertamenti inviando una prima comunicazione al pm di turno della Procura di Sassari.

Una tragedia da chiarire

Le indagini sono state affidate anche allo Spresal della Asl di Sassari (ispettori del lavoro) perché la tragedia si è consumata mentre la vittima era impegnata in attività legate alla sua professione. Gli accertamenti sono complessi, dovrà essere individuata la causa del movimento (dagli effetti tragici) del camion sulla strada statale. Stando a quanto già accertato dai carabinieri Demontis aveva trasferito del bestiame ed era in viaggio. All’altezza della frazione di Bantine è successo qualcosa che dovrà essere chiarito dalla Procura di Sassari. Il camion, di marca Volvo, potrebbe avere avuto un problema e l’allevatore si è fermato per controllare il mezzo. Ma c’è anche un’altra ipotesi: Demontis potrebbe essersi fermato per verificare qualcosa nel cassone. Il dramma si è consumato in pochi istanti, perché il camion, mentre la vittima si stava spostando sulla strada, si è mosso con una traiettoria che non ha lasciato scampo all’allevatore. La pm Enrica Angioni ha disposto il sequestro del mezzo, provvedimento già eseguito dai carabinieri di Ozieri. È certa una consulenza sullo stato di efficienza del camion e sul funzionamento dell’impianto frenante del mezzo. Giacomino Demontis potrebbe essere sceso dall’abitacolo senza assicurarsi che il freno fosse attivato, ma si tratta di una circostanza che, per quanto altamente probabile, deve essere verificata. La pm Angioni potrebbe già questa mattina conferire l’incarico per l’autopsia sul corpo della vittima. Stando agli accertamenti sin qui completati, la dinamica dell’incidente deve essere ancora ricostruita con l’individuazione della causa principale della tragedia. Va anche detto che, purtroppo, c’è una casistica di incidenti con mezzi (senza operatori alla guida) che travolgono le vittime per la mancata attivazione di freni o altri dispositivi a bordo.

La vittima

Per la comunità di Buddusò è un momento durissimo. L’incidente di Pattada arriva a poche ore dalla tragica fine del carabiniere Sebastiano Marrone. Giacomino Demontis non era sposato, si occupava della sua azienda agricola ed era un uomo molto attivo e conosciuto in paese. È la seconda vittima che la comunità di Buddusò piange in pochi giorni.

