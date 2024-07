Camion rubato e incendiato 

Nuovo episodio di criminalità a Sestu. Stavolta è stato preso di mira un camion, un Piaggio Porter, rubato da via Trincea delle Frasche e appartenente alla ditta Bombole e Pellet Marongiu, in via Cagliari, che la la sede a poche centinaia di metri.

Il furto è avvenuto nella notte di domenica, successivamente il mezzo è stato dato alle fiamme. È stato ritrovato completamente distrutto nella località Cannedu, vicino al depuratore. «Penso a una bravata», commenta amareggiato Roberto Marongiu, titolare dell’attività. «Di certo è la prima volta che mi capita una cosa simile. Non credo sia un atto contro il mio negozio e non mi viene in mente chi potrebbe avercela con me. Tra l’altro quel furgone era vecchio e pensavo di darlo via». Proseguono gli atti di microcriminalità a Sestu: lo scorso giugno era stato rubato un furgone nella ditta di fertilizzanti Cau, in via Cagliari, ritrovato, ma non bruciato, dopo qualche giorno, e sono stati segnalati furti in negozi, per esempio la rivendita di abbigliamento “Arcobaleno” in via Gorizia, con la serranda forzata e un bottino di poche centinaia di euro, o la tabaccheria Ferru in via Parrocchia, o ancora la stazione di servizio Q8, sempre in via Cagliari, più volte visitati dai ladri. Sui fatti indagano le forze dell’ordine.

