Camion precipita nel burrone 

Attimi di paura nella mattinata di ieri a Gadoni, quando un camion utilizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti è precipitato in una scarpata. È successo durante il servizio. Il mezzo della Formula Ambiente spa, in quel momento senza conducente, è finito giù. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone.

Le cause

A causare l’incidente all’autocompattatore sarebbe stata probabilmente la rottura dei freni durante la sosta in una salita di viale Europa, mentre l’operatore effettuava il ritiro nelle abitazioni vicine. È stato grande lo spavento per i passanti. Diversi cittadini hanno assistito all’incidente insieme al conducente ma nessuno di loro ha potuto evitare la corsa ormai impazzita del mezzo, terminata in un terreno dopo aver sfondato varie recinzioni.

Per il mezzo, danneggiato in più punti, stanno proseguendo le fasi di recupero. Il personale addetto sta provvedendo a ripulire anche l’area dai rifiuti persi nel volo di oltre cinque metri.

Sospiro di sollievo

«Fortunatamente nessuno si è fatto male - commenta il sindaco Francesco Peddio-. Il camiom stava operando in più vie del nostro paese, quando ha raggiunto la parte alta dell’abitato dove si è verificato l’incidente. In quegli istanti la via era già affollata da diversi compaesani e da alcuni bambini pronti ad andare a scuola. È un vero miracolo che nessuno sia stato investito dal mezzo, volato in picchiata dalla salita in cui era in sosta».

Sicurezza

Per questo il primo cittadino rilancia sul tema della sicurezza: «Il tema degli incidenti sul lavoro - commenta Peddio - è un dato in crescita che non risparmia nessun angolo della nostra isola. Confidiamo che, anche alla luce di questo fatto, la Formula Ambiente possa potenziare i già efficienti controlli sui propri mezzi».

Lo ribadisce con fermezza Peddio, elogiando «il prezioso lavoro svolto dagli addetti della nettezza urbana che, ogni giorno tengono pulito il nostro paese e quelli del circondario in piena sinergia con gli operai comunali. La loro sicurezza è importante insieme a quella di tutti i cittadini», - conclude il sindaco di Gadoni.