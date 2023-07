Camion piomba sui tavolini: terrore e dieci feriti al Corso 

Tutto in pochi istanti. Prima le urla disperate di passanti e automobilisti, poi il rumore di tavolini e sedie che andavano in frantumi, mentre tutto attorno i clienti di alcuni locali del Corso si gettavano in ogni direzione per non essere travolti. Un dramma, quello avvenuto ieri alle 14.28, che è tutto stampato nei volti di chi si è salvato per un soffio. Come un giovane padre che, visto arrivare il camioncino senza controllo, ha afferrato d’intinto il figlioletto che gli sedeva accanto ed è riuscito a spostarsi un secondo prima che il mezzo falciasse il tavolo nel quale erano seduti. Alla fine il bilancio fa comunque paura: una quindicina di feriti, dieci trasportati in vari ospedali della città in codice giallo, per fortuna nessuno in gravi condizioni. Ma solo l’idea di cosa sarebbe potuto accadere mette i brividi.

«Sembrava un attentato»

«Quando abbiamo sentito la gente urlare e visto il camion che entrava nella zona pedonale abbiamo pensato subito ad un attentato. È stato terrificante, anche perché il mezzo ha centrato proprio il lato del marciapiede dove c’erano i tavolini con tante persone che pranzavano. Siamo corse, convinte di trovare una sciagura». Stefania Pitzalis e la figlia Eleonora Di Salvo stavano mangiando un boccone fuori dal bar del Cagliari Calcio, ai piedi della statua di Carlo Felice ancora addobbata a festa per la promozione in Serie A, quando hanno visto il camioncino senza controllo piombare dentro corso Vittorio Emanuele. «C’erano i feriti in terra che si lamentavano», raccontano le due donne, «È stato spaventoso». Sul posto sono intervenute una decina di ambulanze che hanno trasferito i feriti, in codice giallo, negli ospedali Brotzu, Policlinico e al Santissima Trinità.

Il dramma in sequenza

Nessun attentato terroristico, ma con ogni probabilità solo un guasto al freno a mano o una disattenzione del conducente potrebbero essere le cause del drammatico incidente che, solo per un caso fortuito, non si è trasformato in una tragedia. Il camioncino, di quelli che si noleggiano per i traslochi, era parcheggiato nella parte alta di piazza Yenne e, senza nessuno al volante, ha iniziato muoversi e prendere velocità per via della pendenza: totalmente senza controllo, percorsa quasi metà della rotatoria, ha centrato uno dei varchi del Corso dove non c’erano né le fioriere né le barriere anti-intrusione. Tra le urla disperate dei presenti, il mezzo ha falciato i tavolini all’aperto dei locali, finendo poi col fermarsi contro un muro. A quel punto, un cameriere dell’ex Tipografia è salito in cabina tirando il freno a mano. Il conducente, un giovane rimasto oltre un’ora sotto choc dopo l’accaduto, si è barricato in un bar e poi è stato sentito a lungo dagli agenti della Polizia Municipale.

La ricostruzione

«Il veicolo si trovava in sosta sul lato opposto di piazza Yenne», precisa Davide Ullasci, capitano della Polizia Municipale che ieri pomeriggio ha coordinato le indagini, «quando si è mosso era privo di conducente. Il mezzo ha fatto una traiettoria particolare: ha di fatto attraversato quasi tutta la piazza senza trovare ostacoli, poi si è infilato nella parte del Corso dove c’erano i tavolini e in quel momento molte persone». Una fortuna, dunque, che nessuno dei feriti sia grave o che, peggio, non ci sia scappato il morto. Sulle cause, invece, gli inquirenti stanno ancora lavorando. Ieri è stato sentito a lungo il conducente che era ancora sotto choc. «Stiamo ancora facendo accertamenti», prosegue, «ma possiamo dire che, in certi contesti, non basta inserire il freno a mano, ma bisogna anche usare altre norme di sicurezza quando c’è una pendenza, tipo inserire anche la marcia». Per il momento, dunque, l’ipotesi principale è che il freno a mano sia “saltato”, facendo così muove il mezzo a causa della leggera discesa. Una volta preso velocità, nessuno ha più avuto la possibilità di fermarlo sino a quando non ha frenato la sua corsa contro un muro, ma dopo aver seminato terrore e distruzione tra i tavolini di almeno quattro locali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e numerose ambulanze che hanno supportato con i volontari e medici anche solamente quei passanti che, illesi ma terrorizzati, hanno chiesto di essere assistiti.

