Camion incastrato sotto il cavalcavia 

Ha calcolato male le misure e non si è accorto del cartello indicante l’altezza massima dei mezzi che possono passare sotto il cavalcavia di viale Salvatore Ferrara, nel tratto tra i parcheggio “cuore” del vecchio stadio Sant’Elia percorrendo via Amerigo Vespucci. Così il conducente di un camion betoniera, ieri pomeriggio, si è reso protagonista di un incidente curioso e dai molti danni: il mezzo che guidava è rimasto incastrato sotto il ponte.

Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Locale per svolgere gli accertamenti mentre il camionista ha sgonfiato gli pneumatici per poter “liberare” il mezzo. Non è la prima volta che accade un incidente di questo tipo. Tra i più gravi – per fortuna senza feriti ma con danni ingenti a un pullman – quello di un autobus, con a bordo numerosi turisti ucraini, incastrato sotto lo stesso ponte quasi dieci anni fa. (m. v.)

