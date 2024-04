Camion in fiamme in un parcheggio 

Paura ieri a Monserrato per l’incendio che ha semidistrutto un mezzo pesante di una azienda specializzata nella bitumazione delle strade.

Il fuoco divampato verso le 16 ha devastato la cabina del camion parcheggiato nella piazza del caffè Mistral, senza per fortuna propagarsi alle auto posteggiate nelle vicinanze. I danni sono comunque notevoli. Ma poteva andare decisamente peggio. I Vigili del fuoco dopo aver spento il rogo hanno effettuato un sopralluogo: non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. I carabinieri indagano comunque a 360 gradi senza quindi escludere alcuna ipotesi.Sul posto anche il sindaco Tomaso Locci, tra i primi a lanciare l’allarme: «Ringrazio i vigili del fuoco per il tempestivo intervento che ha evitato che le fiamme aggredissero anche le altre auto», ha detto.

