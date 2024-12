Camion in bilico nel guado sul fiume 

Primo incidente sul guado provvisorio sul Flumendosa aperto di recente. Un camion ha rischiato di capovolgersi ieri mattina nella stradina alternativa al tratto dell’ex Statale 125 sul ponte in ferro, chiuso da oltre un anno. A trovarsi in difficoltà è stato un camion Iveco che ha rischiato di ribaltarsi dopo che le ruote di destra erano finite sul bordo della carreggiata temporanea.

Per garantire la sicurezza e consentire le operazioni di recupero del mezzo, la circolazione è stata bloccata dai carabinieri. Il camion è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito, intervenuti sul posto per gestire la situazione e scongiurare ulteriori rischi.

L’intervento tempestivo ha permesso di evitare danni maggiori. Il traffico ha ripreso regolarmente senza ulteriori preoccupazioni e rallentamenti. (r. s.)

