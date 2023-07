Camion fuori controllo sulla folla del Corso 

Una quindicina di feriti, dieci dei quali in ospedale. È il bilancio pesante, ma che ha comunque del miracoloso, della tragedia sfiorata alle 14.28 nel corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Cagliari. Un camion ha travolto clienti e tavolini di alcuni locali della zona pedonale, in quel momento affollatissima. Il mezzo, senza conducente, si è mosso da solo (in corso un’indagine della Polizia Municipale) e, dopo aver preso velocità, è piombato in mezzo alle persone. «Sembrava un attentato», hanno detto molti testimoni.

