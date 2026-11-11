Camion e bus in via Roma, saltano i basoli Operai al lavoro per sistemare la strada 

Lavori in corso in via Roma, davanti a Palazzo Bacaredda, dopo il cedimento di alcuni basoli e il rischio per altre lastre di staccarsi dalla loro posizione originaria. La causa, probabilmente, è il traffico urbano e – in particolare – il peso degli autobus e dei camion che percorrono il tratto della strada davanti a piazza Matteotti. Per questo motivo il Comune è dovuto ricorrere immediatamente ai ripari, in modo da risistemare parte della carreggiata, momentaneamente chiusa al traffico proprio per consentire lo svolgimento delle operazioni di manutenzione straordinaria.

Nella serata di venerdì scorso, la Polizia Locale era intervenuta proprio tra piazza Matteotti e il Municipio per soccorrere un giovane automobilista, rimasto bloccato in strada a causa di un basolo incastrato sotto il suo veicolo. L’operazione è stata immortalata in un video, andato poi virale sui social. Le immagini hanno documentato così la pericolosità della strada e la necessità di intervenire con urgenza per rimetterla in sicurezza.

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