Camion di frutta perde il carico 

Era quasi arrivato a destinazione, ma negli ultimi metri dell’Orientale lo avrebbe tradito un colpo di sonno. Così Pierpaolo Usai, fruttivendolo ambulante di Quartu Sant’Elena, all’alba di ieri ha perso il controllo del suo furgone all’altezza della rotonda Anas in corso di costruzione, poco prima dell’ingresso del nuovo tratto della statale 125 inaugurato lo scorso luglio. Era partito qualche ora prima dal suo deposito e a Tortolì, come di consueto, avrebbe dovuto piazzare la sua merce. Erano le 5 quando dal mezzo è caduto tutto il carico: frutta e verdura hanno invaso un tratto di terreno a ridosso di una scarpata. Nell’impatto l’uomo ha riportato un lieve trauma cranio-facciale e, per accertamenti, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Dopo gli accertamenti è stato dimesso. Sono intervenuti 118 e carabinieri. (ro. se.)

